Samsung выпустила «бюджетник», рассчитанный на поддержку Android 20

Известно, что Galaxy A16 4G получил 6,7" AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Устройство оснащено основной 50 Мп камерой и двумя дополнительными модулями с разрешением 5 и 2 Мп. Также присутствует селфи-камера на 13 Мп.

Смартфон основан на чипе MediaTek Helio G99, получил 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. A16 4G имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Также смартфон поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C и оснащён 3,5 мм разъёмом для наушников, от пыли и влаги защищён по стандарту IP54.

Цена модели неизвестна. Как сообщает портал SamMobile, Galaxy A16 4G — самая бюджетная модель с поддержкой вплоть до Android 20.