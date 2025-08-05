Samsung выпустила Galaxy A17 без анонса — Super AMOLED, IP54 и Android 15 из коробки

Новинка получила ряд заметных улучшений по сравнению с предшественником. Так, Galaxy A17 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит.

Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass Victus, а спереди размещена 13-Мп селфи-камера.

Сзади — 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения, а также 5-Мп ультраширокоугольный модуль и 2-Мп макрообъектив. Работает смартфон на чипе Exynos 1330, поддерживает карты памяти microSD и имеет степень защиты от пыли и влаги IP54.