Samsung выпустила Galaxy A17 без анонса — Super AMOLED, IP54 и Android 15 из коробки

Samsung выпустила Galaxy A17 без анонса — Super AMOLED, IP54 и Android 15 из коробкиПо очень приятной цене
Новинка получила ряд заметных улучшений по сравнению с предшественником. Так, Galaxy A17 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит.
Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass Victus, а спереди размещена 13-Мп селфи-камера.
Сзади — 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения, а также 5-Мп ультраширокоугольный модуль и 2-Мп макрообъектив. Работает смартфон на чипе Exynos 1330, поддерживает карты памяти microSD и имеет степень защиты от пыли и влаги IP54.
Galaxy A17 комплектуется аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт, а из коробки поставляется с One UI 7 на базе Android 15. Samsung обещает шесть лет обновлений ОС и патчей безопасности.
Цена модели 4/128 ГБ — €230 во Франции, а версия 8/256 ГБ обойдётся в €309 в Испании.