Samsung выпустила недорогие смартфоны среднего класса Galaxy A20, A30 и A50 в России

Компания Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy A50, A30 и A20 в России. Интересно, что если Galaxy A50 и A30 уже дебютировали на международном рынке, то модель A20 анонсирована впервые.
Старшая модель Samsung Galaxy A50 может похвастаться сканером отпечатков пальцев прямо в экране и тройной камерой 25+5+8 Мп. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-U с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей),фронтальной камерой на 25 Мп, процессором Exynos 9610, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников.
Galaxy A30 отличается обычным сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 16+5 Мп, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, процессором Exynos 7904, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфоны работают под управлением Android 9.0 Pie.
Galaxy A20 отличается от A30 дисплеем Infinity-V разрешением HD+ (720x1560), двойной основной камерой 13+5 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, процессором Exynos 7884, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.
Смартфоны уже можно купить у российских ритейлеров. Рекомендованная розничная цена Galaxy A50 составляет 19 990 рублей за версию 4+64 ГБ и 24 990 рублей за 6+128 ГБ, а А30 и А20 – 15 990 и 13 990 рублей соответственно.