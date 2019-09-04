Samsung выпустила процессор для флагманских смартфонов со встроенным 5G

Компания Samsung Electronics представила новейший процессор для мобильных устройств Exynos 980. Это первый мобильный процессор со встроенным 5G-модемом.

За счет единого интегрированного решения не требуется подключение к отдельному 5G модему, этот чип не только помогает снизить энергопотребление, но и повышает эффективность использования пространства внутри устройства.

Exynos 980 основан на 8-нанометровой технологии процесса FinFET. Как обещает производитель, чип легко справляется с одновременной работой нескольких приложений, сложными интерфейсами и играми с графикой высокого разрешения. Два производительных ядра Cortex-A77 и шесть эффективных – Cortex-A55 в Exynos 980 обеспечивают быстрые вычисления высокой мощности. Чип оснащен графическим процессором Mali-G76.

В Exynos 980 встроен нейронный процессор (NPU) с повышенной производительностью – до 2,7 раз выше, чем у модели предыдущего поколения.

Процессор поддерживает камеры с разрешением до 108 Мп. Усовершенствованный процессор обработки изображений поддерживает до пяти отдельных сенсоров и способен обрабатывать изображение, поступающее одновременно с трех из них для более богатого опыта работы с несколькими камерами.

Кроме того, он поддерживает кодирование и декодирование видео разрешения 4K UHD со скоростью 120 кадров в секунду. Стандарт HDR10+ с динамическим отображением обеспечивает более яркую и детальную «картинку».

Exynos 980 поступит в массовое производство к концу 2019 года.