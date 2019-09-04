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Сегодня 18:05

Samsung выпустила процессор для флагманских смартфонов со встроенным 5G

Exynos 980 получил улучшенный нейромодуль

Компания Samsung Electronics представила новейший процессор для мобильных устройств Exynos 980. Это первый мобильный процессор со встроенным 5G-модемом.

За счет единого интегрированного решения не требуется подключение к отдельному 5G модему, этот чип не только помогает снизить энергопотребление, но и повышает эффективность использования пространства внутри устройства.

Exynos 980 основан на 8-нанометровой технологии процесса FinFET. Как обещает производитель, чип легко справляется с одновременной работой нескольких приложений, сложными интерфейсами и играми с графикой высокого разрешения. Два производительных ядра Cortex-A77 и шесть эффективных – Cortex-A55 в Exynos 980 обеспечивают быстрые вычисления высокой мощности. Чип оснащен графическим процессором Mali-G76.

В Exynos 980 встроен нейронный процессор (NPU) с повышенной производительностью – до 2,7 раз выше, чем у модели предыдущего поколения.

Процессор поддерживает камеры с разрешением до 108 Мп. Усовершенствованный процессор обработки изображений поддерживает до пяти отдельных сенсоров и способен обрабатывать изображение, поступающее одновременно с трех из них для более богатого опыта работы с несколькими камерами.

Кроме того, он поддерживает кодирование и декодирование видео разрешения 4K UHD со скоростью 120 кадров в секунду. Стандарт HDR10+ с динамическим отображением обеспечивает более яркую и детальную «картинку».

Exynos 980 поступит в массовое производство к концу 2019 года.

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