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Сегодня 09:13

Samsung выпустила специальную версию Galaxy Note 10 с акцентом на криптовалюту

Смартфон призван приучить людей к новой технологии
Американское издание The Wall Street Journal рассказало, что Samsung начала продажу фирменного блокчейн-смартфона. Так, южнокорейский гигант выпустил специальную версию Samsung Galaxy Note 10 KlaytnPhone, предназначенную сугубо для рынка Южной Кореи.

По словам издания, целью проекта является распространение технологии блокчейн среди обычных пользователей, сделав ее куда более понятной и доступной. Что важно, по своим техническим характеристикам и внешнему виду смартфон не отличается от обыкновенного Galaxy Note 10, в связи с чем компания не стала сильно поднимать его цену относительно базовой версии. Главное отличие нового Galaxy Note 10 заключается в том, что компания предустановила на устройство криптовалютный кошелек. Также Samsung добавила возможность запускать на смартфоне децентрализованные блокчейн-приложения и некоторое количество токенов криптовалюты Klay для всех покупателей смартфона.

Важно отметить, что корейская Samsung далеко не первая компания, взявшаяся за распространение блокчейн-технологии за счет выпуска тематических смартфонов. Так, еще в мае прошлого года HTC выпустила свой криптосмартфон под названием Exodus.

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