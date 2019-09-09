Samsung выпустила специальную версию Galaxy Note 10 с акцентом на криптовалюту

По словам издания, целью проекта является распространение технологии блокчейн среди обычных пользователей, сделав ее куда более понятной и доступной. Что важно, по своим техническим характеристикам и внешнему виду смартфон не отличается от обыкновенного Galaxy Note 10, в связи с чем компания не стала сильно поднимать его цену относительно базовой версии. Главное отличие нового Galaxy Note 10 заключается в том, что компания предустановила на устройство криптовалютный кошелек. Также Samsung добавила возможность запускать на смартфоне децентрализованные блокчейн-приложения и некоторое количество токенов криптовалюты Klay для всех покупателей смартфона.

Важно отметить, что корейская Samsung далеко не первая компания, взявшаяся за распространение блокчейн-технологии за счет выпуска тематических смартфонов. Так, еще в мае прошлого года HTC выпустила свой криптосмартфон под названием Exodus.