Samsung выпустила специальную версию Galaxy S21 5G в честь Олимпиады

Напомним, что Samsung сотрудничает с Международным олимпийским комитетом с 1998 года. В рамках этого партнерства компания выпускает смартфоны, к примеру, в прошлом году был анонсирован Samsung Galaxy S20 + Olympic Edition в олимпийском дизайне с логотипом Tokyo 2020 на задней панели. Тогда Международный олимпийский комитет был вынужден перенести летние Олимпийские игры ввиду эпидемиологической обстановке в мире.

В этом году, чтобы не наступать на прошлогодние грабли, Samsung решила не упоминать в устройстве грядущую Олимпиаду — Galaxy S21 5G Olympic Edition оснащен только логотипом с пятью кольцами. Помимо внешнего вида и уникальных заставок с олимпийскими кругами аппарат больше ничем не отличается от Galaxy S21 5G.