Samsung выпустила субфлагманский Galaxy A80 с поворотной камерой

Компания Samsung Electronics представила сегодня смартфон Galaxy A80 в необычном форм-факторе — с выдвигающейся и поворачивающейся камерой.
В слухах модель фигурировала под названием Galaxy A90. Три модуля камеры автоматически выдвигаются из тыльной стороны смартфона, когда пользователь активирует функцию фотосъемки. Специальный механизм поворачивает выдвижную панель при выборе режима селфи.
Основная камера разрешением 48 мегапикселей снимает яркие фото и днем, и ночью. 3D-камера функцией трехмерной глубины позволяет использовать «Живой фокус» не только для фотографий, но и для видео, автоматически определяя расстояние до объектов. Также есть ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 123 градуса.
Galaxy A80 оснащается 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) без вырезов и отверстий, сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран. Аккумулятор обладает ёмкостью 3700 мАч и и возможностью сверхбыстрой зарядки мощностью 25 Вт. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Возможности расширения карточками памяти не предусмотрено.
Размеры составляют 165,2 x 76,5 x 9,3 мм. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Поддерживаются мобильные платежи Samsung Pay (NFC+MST).
В России смартфон можно будет купить с 27 мая 2019 года по рекомендованной розничной цене 49 990 рублей. Galaxy A80 предлагается в трех цветах: золотистый, серебристый и черный.