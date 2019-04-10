Samsung выпустила субфлагманский Galaxy A80 с поворотной камерой

В слухах модель фигурировала под названием Galaxy A90. Три модуля камеры автоматически выдвигаются из тыльной стороны смартфона, когда пользователь активирует функцию фотосъемки. Специальный механизм поворачивает выдвижную панель при выборе режима селфи.

Основная камера разрешением 48 мегапикселей снимает яркие фото и днем, и ночью. 3D-камера функцией трехмерной глубины позволяет использовать «Живой фокус» не только для фотографий, но и для видео, автоматически определяя расстояние до объектов. Также есть ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 123 градуса.