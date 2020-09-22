Samsung выпустила свежее обновление для своих устаревших флагманов Galaxy S8

В официально опубликованном списке изменений, которые добавляет свежий апдейт, значатся исправления обнаруженных пользователями ошибок, а также сентябрьский патч безопасности Android от Google. На данный момент обновление распространяется среди устройств, купленных в Европе.

Напомним, что ранее компания уже выпустила точно такие же апдейты, но для более свежих устройств, таких как Galaxy Note 20, Galaxy Note 10, Galaxy Note 9, Galaxy S20, Galaxy S10 и Galaxy S9.