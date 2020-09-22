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Сегодня 14:02
Samsung выпустила свежее обновление для своих устаревших флагманов Galaxy S8
Компания продолжает поддерживать устройство, вышедшее более трех лет назад
Корейский техногигант Samsung известен тем, что продолжает поддерживать свои устройства достаточно долгое время, как минимум в вопросе патчей безопасности. Вот и на этот раз компания выпустила свежее обновление для своих устаревших флагманов Galaxy S8 и S8+, выход которых состоялся еще в начале 2017 года.
В официально опубликованном списке изменений, которые добавляет свежий апдейт, значатся исправления обнаруженных пользователями ошибок, а также сентябрьский патч безопасности Android от Google. На данный момент обновление распространяется среди устройств, купленных в Европе.
Напомним, что ранее компания уже выпустила точно такие же апдейты, но для более свежих устройств, таких как Galaxy Note 20, Galaxy Note 10, Galaxy Note 9, Galaxy S20, Galaxy S10 и Galaxy S9.