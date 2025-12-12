Samsung выпустила зарядку 60 Вт и Galaxy S26 Ultra появился в базе сертификации 3C

Китайская версия Galaxy S26 Ultra (SM-S948B) получила сертификацию 3C, причём смартфон появился в базе сертификации практически сразу после релиза новой зарядки. Смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку 20A / 3V (60 Вт), но зарядное устройство в комплекте не предусмотрено. Также ожидается поддержка беспроводной и обратной беспроводной зарядки. Кроме того, Galaxy S26 Ultra будет оснащён функцией спутниковой связи, как и китайская версия Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S26 Ultra станет единственной моделью в линейке с поддержкой зарядки 60 Вт, в то время как Galaxy S26 Plus, вероятно, получит зарядку 45 Вт. Младшая версия может поддерживать зарядку 25 Вт или 45 Вт. И пока неясно, будет ли поддерживать зарядку 60 Вт только китайская версия S26 Ultra или глобальная тоже.

Отмечается также, что выход серии Galaxy S26 может быть отложен, как это было с Galaxy S25 Ultra, который получил сертификацию в сентябре 2024 года, но поступил в продажу только в январе 2025 года. По последним данным, новая серия может дебютировать в конце февраля 2026 года.