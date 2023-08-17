Samsung выпустит 440-мегапиксельную камеру для смартфонов

Ожидается, что в следующем году флагманский Galaxy S24 Ultra всё ещё оснастят такую камеру. Но, по данным инсайдеров, совсем скоро Samsung планирует превзойти порог в 200 Мп,, готовя к выпуску три новых датчика во второй половине 2024 года.

Один из них сможет похвастаться впечатляющим разрешением в 440 Мп! Но помимо него, корейский гигант также разрабатывает новый сенсор на 200 Мп.

По последним данным, датчик с самым высоким разрешением более 400 Мп будет предназначен для Galaxy S25 Ultra.

Также стоит отметить, что производители смартфонов могут столкнуться с проблемой уменьшения эффективности при использовании датчиков с разрешением 200 или 440 Мп, и им придётся искать другие решения, такие как увеличение физического размера этих датчиков.