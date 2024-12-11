Samsung выпустит аналоги магнитных аксессуаров MagSafe для линейки Galaxy S25

Опубликовано 11 декабря 2024, 15:001 мин.
Samsung выпустит аналоги магнитных аксессуаров MagSafe для линейки Galaxy S25Возможно, будет внедрён и стандарт зарядки, как у Apple
Инсайдер Роланд Квандт сообщил о планах Samsung по разработке и внедрению линейки магнитных аксессуаров, подобных системе MagSafe от Apple, включая чехлы для беспроводной зарядки. Возможно, Samsung внедрит и стандарт беспроводной зарядки Qi2, хотя конкретики инсайдер не привёл.
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Однако он подчеркнул, что аналог MagSafe может появиться для всех моделей серии смартфонов Galaxy S25.
В связи с этим Квандт рассказал, что для внедрения таких аксессуаров Samsung будет использовать магниты в этом поколении флагманов. Также он уточнил, что сначала компания выпустит несколько тестовых вариантов зарядных чехлов со встроенными магнитами, как это делает Apple со своими чехлами MagSafe.
Инсайдер отметил, что о намерениях Samsung говорит разработка магнитного держателя для карт, который похож на Wallet for MagSafe от Apple.
Источник:Notebookcheck
Автор:Андрей Кадуков