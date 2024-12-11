Samsung выпустит аналоги магнитных аксессуаров MagSafe для линейки Galaxy S25

Однако он подчеркнул, что аналог MagSafe может появиться для всех моделей серии смартфонов Galaxy S25.

В связи с этим Квандт рассказал, что для внедрения таких аксессуаров Samsung будет использовать магниты в этом поколении флагманов. Также он уточнил, что сначала компания выпустит несколько тестовых вариантов зарядных чехлов со встроенными магнитами, как это делает Apple со своими чехлами MagSafe.

Инсайдер отметил, что о намерениях Samsung говорит разработка магнитного держателя для карт, который похож на Wallet for MagSafe от Apple.