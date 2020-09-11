Samsung выпустит более продвинутую подэкранную селфи-камеру, чем у конкурентов

По крайней мере, именно об этом заявляет интернет-инсайдер под ником Ice Universe, который ранее неоднократно оказывался прав в тех или иных вопросах о грядущих, но неанонсированных новинках различных компаний. Так, блогер утверждает, что Samsung предъявляет для своей технологии подэкранной селфи-камеры более строгие требования, чем это делают прочие производители. При этом внутри самого южнокорейского гиганта до сих пор не приняли решение, использовать ли прорывное решение в ближайшем флагмане Galaxy S21 или же оставить ее для будущего Galaxy Note 21.

Напомним, что Xiaomi чуть ранее заявляла, что компания разработала третье поколение технологии подэкранной фронтальной камеры. По словам компании, первые устройства с ее применением начнут появляться уже в 2021 году.