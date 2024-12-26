Samsung выпустит две бюджетные модели: Galaxy M16 5G и F16 5G

Известно, что Galaxy M16 5G получит чип MediaTek Dimensity 6300 и ОЗУ на 8 ГБ. Эта модель недавно появилась на бенчмарке Geekbench с 552 баллами в одноядерных тестах и 1611 баллами в многоядерных. Galaxy F16 5G будет оснащён чипом MediaTek Dimensity 6300+ с такой же оперативной памятью. Обе модели получат батарею ёмкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Инсайдеры говорят, что оба устройства будут оснащены тройной основной камерой с датчиком на 50 Мп, с 5 Мп сверхширокоугольным объективом и 2 Мп макрообъективом. Обе модели будут иметь похожий дизайн: обновлённую тыльную панель с вертикальным блоком камеры, а один объектив будет выполнен в форме таблетки. Фронтальная сторона телефонов получит вырез Infinity-U и высокое соотношение экрана к корпусу.