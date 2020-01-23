Samsung выпустит флагманский Galaxy S20 смартфон из нержавеющей стали

Также Вайнбах рассказал о том, что изначально все смартфоны линейки Galaxy S20 будут работать на базовой частоте обновления дисплея в 60 Гц, но у пользователей будет возможность переключить режим на 120 Гц в настройках экрана. Правда, в таком случае появится сообщение, гласящее о том, что плавность картинки хоть и будет выше, но одновременно с этим также сократится время работы устройства от одного заряда.