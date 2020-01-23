Samsung выпустит флагманский Galaxy S20 смартфон из нержавеющей стали
Так, помимо самой лучшей, в сравнении со стандартной версией Galaxy S20, основной камерой на 108 Мп, Galaxy S20 Ultra также сможет похвастаться и другой особенностью — корпус устройства будет выполнен из нержавеющей стали. Что интересно, южнокорейский гигант на протяжении многих лет, начиная с Galaxy S6, использовал в качестве материала корпуса авиационный алюминиевый сплав. По всей видимости, 2020 год в этом плане должен стать новой вехой в истории производителя.
Также Вайнбах рассказал о том, что изначально все смартфоны линейки Galaxy S20 будут работать на базовой частоте обновления дисплея в 60 Гц, но у пользователей будет возможность переключить режим на 120 Гц в настройках экрана. Правда, в таком случае появится сообщение, гласящее о том, что плавность картинки хоть и будет выше, но одновременно с этим также сократится время работы устройства от одного заряда.
Напомним, что анонс Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, а также Galaxy Z Flip состоится уже совсем скоро — 11 февраля 2020 года.