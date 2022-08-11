Samsung выпустит компактный и сверхдешёвый смартфон Samsung Galaxy A23e

Так, в Сети появилась информация о загадочном Galaxy A23e. Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры устройства, основанные на CAD-чертежах. Благодаря им мы можем увидеть, как будет выглядеть аппарат. А также то, что размер его экрана составит скромные 5,8 дюйма.

Стоит отметить, что хоть до сих пор неизвестно, сколько будет стоить новинка, ясно, что это будет сверхбюджетное решение. На это указывает стоимость предшественника Galaxy A23e — модель A20e, вышедшая в далёком 2019 году. Она, напомним, стоила чуть дороже 100 долларов.