Samsung выпустит маленький и дешёвый Galaxy Note 10

Компания Samsung может выпустить следующее поколение фалблетов Galaxy Note в двух версиях — флагманской и более компактной и дешёвой. Об этом сообщил корейский ресурс The Bell со ссылкой на собственные источники в индустрии.

Сообщается, что Samsung заказала компоненты на две модели Galaxy Note 10 разных размеров. Одна из них имеет диагональ 6,7 дюйма, как Galaxy S10 5G, а вторая более компактная.

Есть вероятность, что 6,7-дюймовая модель окажется версией Note 10 5G, а стандартный Note 10 сохранит диагональ 6,4 дюйма, как у прошлогоднего Note 9. Тем не менее, источники The Bell сообщают об «облегчённой» версии Galaxy Note 10 . По аналогии со смартфоном Galaxy S10e, который меньше, проще и дешевле стандартного Galaxy S10. Удешевлённая модель сохранит поддержку стилуса. По данным The Bell, уменьшенная версия Galaxy Note 10 предназначена для Европы и в других странах не появится.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в серии и будет довольно сильно похож по дизайну на Galaxy S10 5G с четверной основной камерой и двойной фронтальной, врезанной прямо в дисплей. Также возможно избавление от кнопок на корпусе.

Официальный дебют Galaxy Note 10 ожидается в августе 2019 года.