Samsung выпустит недорогой смартфон Galaxy M12 в дизайне iPhone 12

Устройство получит такой же квадратный блок основной камеры, в котором, судя по опубликованному рендеру, будет располагаться сразу четыре модуля. Как пишет Gizmochina, сканер отпечатка пальцев будет расположен не на корпусе и не в дисплее — его разместят на боковой грани, в кнопке питания.