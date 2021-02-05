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Samsung выпустит недорогой смартфон Galaxy M12 в дизайне iPhone 12
В устройстве также нашлись отголоски дизайна Google Pixel 4a
Ещё несколько лет назад новые флагманы Apple «вдохновляли» Samsung на производство линейки Galaxy S21. Сейчас же всё изменилось. Как стало известно, южнокорейская компания выпустит недорогой смартфон Galaxy M12 в дизайне iPhone 12.
Устройство получит такой же квадратный блок основной камеры, в котором, судя по опубликованному рендеру, будет располагаться сразу четыре модуля. Как пишет Gizmochina, сканер отпечатка пальцев будет расположен не на корпусе и не в дисплее — его разместят на боковой грани, в кнопке питания.
Если верить интернет-инсайдерам, то в основу смартфона ляжет чип Exynos 850, производимый по 8-нм техпроцессу. Размер FullHD+ IPS-дисплея Galaxy M12 составит 6,5 дюймов. Ожидается, что устройство будет представлено в трёх модификациях: 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. При этом ёмкость аккумулятора составит 6000 мАч.