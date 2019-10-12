Samsung выпустит недорогой смартфон, местами превосходящий Galaxy S10

Так, устройство обозначенное под модельным номером SM-G770 должно сделать так, чтобы люди заинтересовались флагманским смартфонами Samsung, так как весенняя модельная линейка уже не выглядит столь привлекательной на фоне новинок второй половины 2019 года.

По данным анонимного источника, Galaxy S10 Lite будет аналогом Galaxy A91. Построен аппарат будет на базе процессора Snapdragon 855, также его оснастят 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Не забыла Samsung и о быстрой зарядке - смартфон будет поддерживать технологию по зарядке от блока мощностью 45 Вт. Учитывая, что в Galaxy S10 Lite ожидается аккумулятор емкостью 4500 мАч, данная “фишка” будет явно к месту.

Цена и дата анонса смартфона пока неизвестны. Но учитывая, что смартфон относится к линейке Galaxy S10, то устройство скорее всего выйдет не позже 2019 года.