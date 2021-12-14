Samsung выпустит новое беспроводное зарядное устройство со смартфоном Galaxy S22

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Samsung выпустит новое беспроводное зарядное устройство со смартфоном Galaxy S22Для зарядки только одного гаджета
Как сообщил инсайдерский портал SamMobile, Samsung вместе со смартфоном Galaxy S22 выпустит беспроводное зарядное устройство.
Предположительно, это устройство поддерживает беспроводную зарядку Qi мощностью до 15 Вт. В базе данных Федеральной комиссии по связи США устройство числится как EP-P2400.
«Зарядник» имеет квадратную форму с закруглёнными углами, получил порт USB Type-C на задней панели и потребляет максимум 25 Вт энергии. Может заряжать беспроводные наушники и смарт-часы при мощности 2 Вт, а совместимые смартфоны — при мощности 4,5 Вт, 7,5 Вт или 15 Вт. Отмечается, что Samsung протестировал зарядное устройство с Galaxy S21, Galaxy Note 10 и Galaxy Buds Pro.
Возможно, это будет зарядное устройство начального уровня с возможностью заряжать только один гаджет.
Источник: SamMobile