Samsung выпустит новое беспроводное зарядное устройство со смартфоном Galaxy S22

Предположительно, это устройство поддерживает беспроводную зарядку Qi мощностью до 15 Вт. В базе данных Федеральной комиссии по связи США устройство числится как EP-P2400.

«Зарядник» имеет квадратную форму с закруглёнными углами, получил порт USB Type-C на задней панели и потребляет максимум 25 Вт энергии. Может заряжать беспроводные наушники и смарт-часы при мощности 2 Вт, а совместимые смартфоны — при мощности 4,5 Вт, 7,5 Вт или 15 Вт. Отмечается, что Samsung протестировал зарядное устройство с Galaxy S21, Galaxy Note 10 и Galaxy Buds Pro.

Возможно, это будет зарядное устройство начального уровня с возможностью заряжать только один гаджет.