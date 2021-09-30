Samsung выпустит новый недорогой смартфон Galaxy A33 в начале 2022 года

И, видимо, желая наращивать своё присутствие в среднебюджетном сегменте, корейский техногигант разрабатывает сразу несколько смартфоном данной линейки. Ранее в сети появлялась информация о проектировании Galaxy A13, A53 и A73.

Сейчас же стало известно, что в начале 2022 года нас ждёт анонс Samsung Galaxy A33 — продолжения сверхпопулярного Galaxy A32, анонсированного в январе 2021-го. При этом, в отличие от предшественника, A33 будет представлен лишь в версии с поддержкой 5G, сообщает Gizmochina.

По данным интернет-инсайдеров, смартфон анонсируют после Galaxy S22. Вряд ли на том же Unpacked, что и флагманский аппарат, но не сильно позже.

Касательно характеристик Galaxy A33 никакой информации нет. Но, скорее всего, это будет чип среднего уровня, квадрокамера и ёмкий аккумулятор, не менее 5000 мАч.