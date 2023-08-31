Samsung выпустит очень дешёвый смартфон Galaxy A05 с гигантским подбородком, но зато двойной камерой

Первые фотографии устройства уже появились в Сети, благодаря чему стало известно о его дизайне и основных функциях.

Смартфон будет оснащён двойной основной камерой, каждая из которых размещена в своем круглом вырезе, и LED-вспышкой. Отделка задней панели выполнена в глянцевом чёрном цвете с полосатым рисунком.