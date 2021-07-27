Samsung выпустит первые складные смартфоны с водозащитой

Samsung выпустит первые складные смартфоны с водозащитойЭто сделает будущие гибкие флагманы ещё более интересными к приобретению устройствами
Так, уже сейчас известно, что дебютирует сразу два смартфоны — Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Также мы знаем, что оба устройства получат множество оптимизированных под их форм-фактор приложений.
Теперь же, благодаря легендарному инсайдеру evleaks, была раскрыта и, возможно, ключевая особенность новинок. Судя по всему, Samsung сделает из Z Fold 3 и Z Flip 3 первые смартфоны с полноценной влагозащитой, пишет XDA-Developers.
Для подтверждения своего инсайда, источник опубликовал официальное промо, демонстрирующее защиту от влаги в грядущих девайсах.
Вместе с тем evleaks также подтвердил прежние слухи об экранах и камерах устройств. Насколько верны оказались его «предсказания», мы узнаем уже совсем скоро — презентация смартфонов намечена на 11 августа 2021 года.