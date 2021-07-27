Samsung выпустит первые складные смартфоны с водозащитой

Так, уже сейчас известно, что дебютирует сразу два смартфоны — Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Также мы знаем, что оба устройства получат множество оптимизированных под их форм-фактор приложений.

Теперь же, благодаря легендарному инсайдеру evleaks, была раскрыта и, возможно, ключевая особенность новинок. Судя по всему, Samsung сделает из Z Fold 3 и Z Flip 3 первые смартфоны с полноценной влагозащитой, пишет XDA-Developers.

Для подтверждения своего инсайда, источник опубликовал официальное промо, демонстрирующее защиту от влаги в грядущих девайсах.