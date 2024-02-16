Samsung выпустит S-образную раскладушку, складывающуюся в трёх местах

Revegnus отметил, что это ответ Samsung на разработку подобного гаджета от Huawei. При этом Samsung должна представить такой девайс первой, чтобы подтвердить свой флагманский статус на рынке складных устройств. Смартфон со складным экраном должен быть представлен в начале 2 квартала 2024 года.

По словам инсайдера, новый аппарат получит S-образный корпус, однако других подробностей о разработке пока нет.