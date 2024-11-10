Samsung выпустит S25 Slim позже всех остальных моделей серии

Согласно инсайдерам, судя по появлению Slim в базе IMEI, модель действительно существует «где-то в лабораториях Samsung». Однако устройство не выйдет в начале 2025 года вместе с Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Это подтверждает и техинформатор MaxJmb, вероятно, связанный с разработкой смартфонов, на которого ссылается SamMobile.

Но когда может выйти Galaxy S25 Slim непонятно. Никто из инсайдеров пока ничего не знает.