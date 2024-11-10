Samsung выпустит S25 Slim позже всех остальных моделей серии

Опубликовано 10 ноября 2024, 20:151 мин.
Samsung выпустит S25 Slim позже всех остальных моделей серииНо когда, неизвестно
Инсайдеры из SamMobile рассказали, что в базе номеров IMEI появилась спецификация Galaxy S25 Slim, что подтверждает фактическую работу Samsung над «тонкой» моделью. Однако из описания устройства следует, что оно вряд ли выйдет с основной серией.
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Согласно инсайдерам, судя по появлению Slim в базе IMEI, модель действительно существует «где-то в лабораториях Samsung». Однако устройство не выйдет в начале 2025 года вместе с Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Это подтверждает и техинформатор MaxJmb, вероятно, связанный с разработкой смартфонов, на которого ссылается SamMobile.
Но когда может выйти Galaxy S25 Slim непонятно. Никто из инсайдеров пока ничего не знает.