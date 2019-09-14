Samsung выпустит смартфон-раскладушку с 512 ГБ памяти

По данным сообщества Sammobile, новый телефон-раскладушку должны оснастить процессором Snapdragon 855 с 8 ГБ оперативной памяти.Также предполагается, что Samsung W2020 будет состоять из двух 4,2 дюймовых дисплеев Full HD с соотношением сторон 16:9. Что касается фотовозможностей, то ожидается новейшая система с тремя камерами. Поскольку смартфон-раскладушка имеет очевидные ограничения в силу своей конструкции, будет очень сложно выйти за пределы емкости аккумулятора в 3070 мАч, как было у предыдущей модели Samsung W2019.

Анонс устройства ожидается уже в конце этого года. Информация о цене на сегодняшний день неизвестна.