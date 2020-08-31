Samsung выпустит смартфон с самой быстрой и емкой памятью

Как отметил исполнительный вице-президент компании по продуктам и технологиям DRAM Джунг Бэ Ли, новая память подарит разработчикам и производителям мобильных устройств новые возможности. Так, память, по заявлению представителей южнокорейского гиганта, будет иметь рекордную скорость и максимальную емкость. Отмечается, что грядущая память LPDDR5 будет обеспечивать пользователей передачей данных со скоростью 6400 Мбит/с, что, в свою очередь, на 16% быстрее, чем показатель памяти, которой оснащен Galaxy Note20. Кроме того, на 30% уменьшится корпус памяти.

Смартфоном компании, оснащенным самой быстрой и емкой памятью может стать Samsung Galaxy S21 (S30). Однако отмечается, что данную память смогут эксплуатировать и производители других компаний.