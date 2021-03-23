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Samsung выпустит смартфон, сгибающийся в двух местах
Линейка складных устройств компании обещает быть максимально богатой
В сети появилась информация о новом смартфоне Samsung. Судя по ней, компания готовит не только гибкие Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, но и некий новый аппарат, который будет сгибаться сразу в двух местах.
У девайса всё ещё нет названия, пишет Nikkei Asia. При этом уже сейчас есть рендеры, демонстрирующие, как примерно будет выглядеть смартфон. Судя по ним, «двойной сгиб» будет очень полезен для тех, кто много печатает, используя телефон.
Также сообщается, что новая конструкция создавалась с прицелом на работу с дисплеями с соотношениями сторон 16:9 и 18:9. Возможно, именно из-за выхода данного гибкого смартфона, Samsung отказалась от выпуска линейки Galaxy Note в 2021 году. В таком случае слова о «нехватке компонентов» начинают выглядеть вполне правдиво.