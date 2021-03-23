Samsung выпустит смартфон, сгибающийся в двух местах

У девайса всё ещё нет названия, пишет Nikkei Asia. При этом уже сейчас есть рендеры, демонстрирующие, как примерно будет выглядеть смартфон. Судя по ним, «двойной сгиб» будет очень полезен для тех, кто много печатает, используя телефон.