Samsung выпустит свою копию складного iPhone Fold раньше Apple

По данным южнокорейских СМИ, устройство с рабочим названием Wide Fold выйдет чуть раньше ожидаемого дебюта складного iPhone.

Сообщается, что Samsung Wide Fold и iPhone Fold разрабатываются в очень похожем формате. Оба устройства получат внутренний экран диагональю около 7,6 дюйма и соотношение сторон 4:3. Это так называемый «паспортный» формат.

В разложенном виде смартфоны будут напоминать небольшую книгу или блокнот, что, по задумке компаний, должно повысить удобство чтения, веб-серфинга и просмотра фото.

У Samsung Wide Fold также ожидается внешний OLED-дисплей на 5,4 дюйма и поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 25 Вт. Это будет рекорд для смартфонов Samsung.

Новинка дополнит линейку Galaxy Z: в следующем году компания планирует выпустить одну модель Flip и сразу две версии Fold.