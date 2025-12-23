Телефоны
Опубликовано 23 декабря 2025, 07:08
1 мин.

Samsung выпустит свою копию складного iPhone Fold раньше Apple

Корейцы такие корейцы
Samsung готовится выпустить собственный «широкий» складной смартфон раньше Apple, фактически навязав прямую конкуренцию будущему iPhone Fold.
Samsung выпустит свою копию складного iPhone Fold раньше Apple
© ETNews

По данным южнокорейских СМИ, устройство с рабочим названием Wide Fold выйдет чуть раньше ожидаемого дебюта складного iPhone.

Сообщается, что Samsung Wide Fold и iPhone Fold разрабатываются в очень похожем формате. Оба устройства получат внутренний экран диагональю около 7,6 дюйма и соотношение сторон 4:3. Это так называемый «паспортный» формат.

В разложенном виде смартфоны будут напоминать небольшую книгу или блокнот, что, по задумке компаний, должно повысить удобство чтения, веб-серфинга и просмотра фото.

У Samsung Wide Fold также ожидается внешний OLED-дисплей на 5,4 дюйма и поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 25 Вт. Это будет рекорд для смартфонов Samsung.

Новинка дополнит линейку Galaxy Z: в следующем году компания планирует выпустить одну модель Flip и сразу две версии Fold.

Источник:ETNews
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Складной смартфон
,
#iPhone
,
#Samsung