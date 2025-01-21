Samsung выпустит трижды складывающийся смартфон в конце 2025 года

По данным инсайдеров, поставки панелей для устройства начнутся в IV квартале 2025 года, а сам смартфон представят в июле на традиционном летнем мероприятии вместе с Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и бюджетной моделью Galaxy Z Flip FE.

Предполагается, что новый смартфон будет выполнен в форм-факторе Flex G, продемонстрированном подразделением Samsung Display на CES 2025.

Однако первая партия устройства будет ограниченной — около 200 000 единиц, что составляет лишь 1/10 часть объема производства Galaxy Z Fold 7.

Тройное складывание предоставит пользователям больше возможностей для работы с мультитаскингом и потребления контента. Это устройство станет прямым конкурентом Huawei Mate XT.