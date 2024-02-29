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Опубликовано 29 февраля 2024, 15:48
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Samsung выпустит Ultra-версию мощнейшего складного флагмана Galaxy Z Fold 6

Возможно, урезав базовую модель
Поклонники складных смартфонов Samsung, на вашей улице праздник!

Появились слухи, что в 2024 году компания выпустит не только стандартные модели Z Fold 6 и Z Flip 6, но и премиальную версию Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Инсайдеры утверждают, что Samsung хочет повторить успех флагманской серии S, где есть стандартный и продвинутый Ultra-вариант.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 Ultra будет отличаться от обычного Fold 6 по ряду параметров:

  • Размер дисплея: возможно, Ultra-версия будет немного больше.
  • Память: больше оперативной и встроенной памяти.
  • Стилус: поддержка S Pen, которой может не быть в стандартной модели.
  • Камера: более продвинутая система камер.
  • Аккумулятор: возможно, более емкая батарея.

Известный инсайдер Ross Young подтвердил, что модели будут отличаться поддержкой стилуса: S Pen будет работать с Ultra-версией, но не с Fold 6.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Складной смартфон
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#Samsung