Samsung выпустит Ultra-версию мощнейшего складного флагмана Galaxy Z Fold 6

Появились слухи, что в 2024 году компания выпустит не только стандартные модели Z Fold 6 и Z Flip 6, но и премиальную версию Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Инсайдеры утверждают, что Samsung хочет повторить успех флагманской серии S, где есть стандартный и продвинутый Ultra-вариант.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 Ultra будет отличаться от обычного Fold 6 по ряду параметров:

Размер дисплея: возможно, Ultra-версия будет немного больше.

возможно, Ultra-версия будет немного больше. Память: больше оперативной и встроенной памяти.

больше оперативной и встроенной памяти. Стилус: поддержка S Pen, которой может не быть в стандартной модели.

поддержка S Pen, которой может не быть в стандартной модели. Камера: более продвинутая система камер.

более продвинутая система камер. Аккумулятор: возможно, более емкая батарея.

Известный инсайдер Ross Young подтвердил, что модели будут отличаться поддержкой стилуса: S Pen будет работать с Ultra-версией, но не с Fold 6.