Samsung выпустит Ultra-версию мощнейшего складного флагмана Galaxy Z Fold 6

Опубликовано 29 февраля 2024, 15:48
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Samsung выпустит Ultra-версию мощнейшего складного флагмана Galaxy Z Fold 6Возможно, урезав базовую модель
Поклонники складных смартфонов Samsung, на вашей улице праздник!
Появились слухи, что в 2024 году компания выпустит не только стандартные модели Z Fold 6 и Z Flip 6, но и премиальную версию Galaxy Z Fold 6 Ultra.
Инсайдеры утверждают, что Samsung хочет повторить успех флагманской серии S, где есть стандартный и продвинутый Ultra-вариант.
Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 Ultra будет отличаться от обычного Fold 6 по ряду параметров:
- Размер дисплея: возможно, Ultra-версия будет немного больше.
- Память: больше оперативной и встроенной памяти.
- Стилус: поддержка S Pen, которой может не быть в стандартной модели.
- Камера: более продвинутая система камер.
- Аккумулятор: возможно, более емкая батарея.
Известный инсайдер Ross Young подтвердил, что модели будут отличаться поддержкой стилуса: S Pen будет работать с Ultra-версией, но не с Fold 6.