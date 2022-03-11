Samsung высмеяла Apple за копирование своих разработок

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Samsung высмеяла Apple за копирование своих разработокОпубликовав шуточное сообщение
Представители североамериканского отделения IT-гиганта Samsung опубликовали в своём твиттере шуточное сообщение с намёком на копирование Apple идей корейского производителя.
В шуточной форме описано название процессора и цвет новой версии iPhone 13, которая была представлена 8 марта на «яблочной» презентации. Отмечается, что зелёный цвет смартфона и приставка Ultra в названии процессора заимствованы Apple у Samsung.
Также говорится о том, что шуточный твит — это ответ Samsung на слухи о том, что корейская компания всё время копировала решения Apple. «Ultra? Зелёный цвет? Сегодня мы искренне польщены», — сказано в сообщении Samsung.
Источник: Lenta.ru