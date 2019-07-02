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Samsung взял верх над Huawei в России

Скорее всего это удачное стечение обстоятельств
Samsung удалось восстановить лидерство на российском рынке, опередив бренд Honor от китайской Huawei. Во втором квартале этого года, по данным “М.Видео-Эльдорадо”, смартфоны корейской компании выбились в лидеры как в денежном, так и в количественном выражении.

В период с апреля по июнь, вторую и третью позицию в количественном выражении занимали Honor и Apple соответственно, а в денежном наоборот — Apple опередила Honor. Помимо этих трех компаний, в пятерку самых популярных брендов на территории России вошли еще и смартфоны компаний Huawei и Xiaomi.

Эксперты связывают лидерство Samsung сразу с несколькими удачными для компании факторами: мало того, что компания успешно обновила модельный ряд своих смартфонов во втором квартале этого года, так еще и на Huawei в это время были наложены ограничения со стороны США.

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