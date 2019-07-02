Samsung взял верх над Huawei в России

В период с апреля по июнь, вторую и третью позицию в количественном выражении занимали Honor и Apple соответственно, а в денежном наоборот — Apple опередила Honor. Помимо этих трех компаний, в пятерку самых популярных брендов на территории России вошли еще и смартфоны компаний Huawei и Xiaomi.

Эксперты связывают лидерство Samsung сразу с несколькими удачными для компании факторами: мало того, что компания успешно обновила модельный ряд своих смартфонов во втором квартале этого года, так еще и на Huawei в это время были наложены ограничения со стороны США.