Samsung за 10 лет отгрузила рекордные 3 млрд смартфонов и стала лидером рынка

Опубликовано 16 мая 2024, 13:30
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Samsung за 10 лет отгрузила рекордные 3 млрд смартфонов и стала лидером рынкаApple за ней
Аналитики агентства Altindex со ссылкой на данные компании International Data Corporation (IDC) за десятилетней период назвали лидера рынка смартфонов по количеству отгруженных устройств.
Лидирующее место за 10 лет, с 2014 года, закрепилось за Samsung. Компания поставила по всему миру 2,937 млрд смартфонов. За ней идёт Apple с 2,203 млрд айфонов.
В число одних из самых успешных вендоров также вошли: Xiaomi — 1,147 млрд устройств, Huawei — 1,057 млрд, Oppo — 911,9 млн, Vivo — 526,6 млн. При этом Samsung вывела на рынок и реализовала на 33% больше гаджетов, чем Apple, и больше, чем компании Xiaomi, Huawei и Vivo вместе взятые.
Наибольшее количество смартфонов Samsung продала в 2015 году — 320,9 млн единиц. Для Apple самый успешный год — 2021, компания продала — 234,9 млн устройств.
На данный момент мировая доля Samsung снизилась на 10%, а позиции Apple выросли на 2%.