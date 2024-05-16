Samsung за 10 лет отгрузила рекордные 3 млрд смартфонов и стала лидером рынка

Лидирующее место за 10 лет, с 2014 года, закрепилось за Samsung. Компания поставила по всему миру 2,937 млрд смартфонов. За ней идёт Apple с 2,203 млрд айфонов.

В число одних из самых успешных вендоров также вошли: Xiaomi — 1,147 млрд устройств, Huawei — 1,057 млрд, Oppo — 911,9 млн, Vivo — 526,6 млн. При этом Samsung вывела на рынок и реализовала на 33% больше гаджетов, чем Apple, и больше, чем компании Xiaomi, Huawei и Vivo вместе взятые.

Наибольшее количество смартфонов Samsung продала в 2015 году — 320,9 млн единиц. Для Apple самый успешный год — 2021, компания продала — 234,9 млн устройств.

На данный момент мировая доля Samsung снизилась на 10%, а позиции Apple выросли на 2%.