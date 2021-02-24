Samsung займётся производством гибких дисплеев для складных смартфонов Google

Речь идёт о 7,6-дюймовых OLED дисплеях — ровно такие же прямо сейчас Samsung используют для выпуска собственного Galaxy Z Fold 2, пишет 9to5Google. Вполне вероятно, что Google будет ориентироваться именно на эту модель южнокорейского гиганта как на одну из самых успешных моделей в сегменте складных смартфонов.

Журналисты отмечают, что несмотря на появление свежих утечек, до сих пор остаются неизвестны сроки анонса новинки. Это может случиться как до конца 2021 года, так и в 2022 году. При этом Google в очередной раз рискует стать догоняющей со своим девайсом, так как согласно другим слухам, до конца текущего года свой гибкий смартфон намерена представить Xiaomi.