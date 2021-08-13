Samsung захотела выпускать смартфоны из мусора

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Samsung захотела выпускать смартфоны из мусораИ если всё пойдёт по плану, то это должно случиться до 2025 года
Забота об экологии — полезный тренд, которого в последние годы стараются придерживаться многие крупные компании. Исключением не стала и Samsung, объявившая об инициации собственной программы повышения внутренней экологичности.
Ряд целей, которые были озвучены представителями Samsung, должны быть достигнуты не позднее 2025. К ним, например, относится переход на использование вторичного сырья, в том числе который выкидывается в качестве мусора, при производстве смартфонов и прочим устройств линейки Galaxy.
Другим интересным нововведением Samsung может стать выпуск зарядных устройств, которые в режиме ожидания практически не потребляют энергии, сообщает CNews.
Свежая инициатива получила название Galaxy for the Planet («Galaxy для планеты»). Подобная программа есть и у Apple. В рамках неё, например, компания отказалась от добавления зарядных блоков в комплекте с новыми смартфонами.