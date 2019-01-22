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Samsung закроет дыру в дисплее Galaxy S10 вторым экраном

Он сможет прятать камеру и показывать эффекты с анимацией

Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала новый патент компании Samsung. Разработка может найти применение уже в готовящихся к выпуску флагманских смартфонах Galaxy S10, которые пока не были представлены официально.

Напомним, все Galaxy S10 получат экраны Infinity O с точечным вырезом под фронтальную камеру. Разработка решает проблему новых дисплеев Samsung Infinity O — когда камера не нужна, она мешает просмотру изображения на экране.

По задумке Samsung, эту проблему можно решить, использовав ещё один экран. Он будет прозрачным, когда надо сделать фото и скрывать камеру, когда та не требуется. Кроме того, дисплей будет использоваться для различных эффектов, показывая значки или анимацию. Например, анимацию снятия затвора или измерения пульса.

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Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.

По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

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