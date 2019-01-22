Samsung закроет дыру в дисплее Galaxy S10 вторым экраном

Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала новый патент компании Samsung. Разработка может найти применение уже в готовящихся к выпуску флагманских смартфонах Galaxy S10, которые пока не были представлены официально.
Напомним, все Galaxy S10 получат экраны Infinity O с точечным вырезом под фронтальную камеру. Разработка решает проблему новых дисплеев Samsung Infinity O — когда камера не нужна, она мешает просмотру изображения на экране.
По задумке Samsung, эту проблему можно решить, использовав ещё один экран. Он будет прозрачным, когда надо сделать фото и скрывать камеру, когда та не требуется. Кроме того, дисплей будет использоваться для различных эффектов, показывая значки или анимацию. Например, анимацию снятия затвора или измерения пульса.
Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.
По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.