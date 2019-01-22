Samsung закроет дыру в дисплее Galaxy S10 вторым экраном

По задумке Samsung, эту проблему можно решить, использовав ещё один экран. Он будет прозрачным, когда надо сделать фото и скрывать камеру, когда та не требуется. Кроме того, дисплей будет использоваться для различных эффектов, показывая значки или анимацию. Например, анимацию снятия затвора или измерения пульса.