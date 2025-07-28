Samsung закрыла в One UI 8 разблокировку загрузчика смартфонов

Ранее эта опция оставалась доступной за пределами США, где она была заблокирована уже несколько лет. Однако с выпуском новой версии системы ситуация изменилась.

Согласно сообщениям пользователей и разбору прошивок, на Galaxy S25 с бета-версией и на новых складных устройствах Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 с финальной прошивкой отсутствует пункт разблокировки загрузчика.

Анализ стабильной версии One UI 8 подтвердил, что соответствующая настройка удалена из системы — даже при ручном доступе к системному коду.

Это решение лишает энтузиастов возможности ставить кастомные прошивки и ядра, что раньше помогало продлевать жизнь старым устройствам или добиваться дополнительной производительности.

Тем не менее, с учетом семилетней поддержки обновлений в новых смартфонах Samsung, практическая необходимость в этом снизилась.