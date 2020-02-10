Samsung записала рингтон для новых смартфонов на древнегреческом музыкальном инструменте

Но Samsung, как ни странно, продолжает хранить верность традициям, в результате чего каждый новый Samsung Galaxy получает новую аранжировку главной темы рингтона “За горизонт”. Вот и в этот раз компания подошла достаточно неординарно к записи главной композиции своего нового флагмана. На официальном сайте компании говорится о том, что в основу версии композиции 2020 года легли мотивы силы самой природы. Для того, чтобы передать необходимую атмосферу, а также ее гармонию во всей красе, южнокорейский гигант принял решение разместить монохорды в различных природных локациях, после чего энергия природы сама превращалась в музыку. Так, поток горной реки приводил в движение специальный механизм, который в свою очередь заставлял монохорды звучать, задевая струны с определенным интервалом.

К слову, монохорд известен еще со времен греческой античности. Традиционно его изобретение приписывают древнегреческому философу Пифагору, который изобрел тот самый инструмент, который в дальнейшем стал важнейшим пособием в элементарном музыкальном образовании и основным прибором для проведения музыкально-акустических измерений в Средние века.