Samsung запретит новым сотрудникам создавать устройства до их предварительного анонса

Для этих целей IT-гигант предпримет сразу две меры. Во-первых, компания введёт «заградительные меры» для своих партнёров. В первую очередь ограничения коснутся тех из них, которые так или иначе заняты в производстве компонентов для неанонсированных девайсов.

Во-вторых, Samsung запретит новым сотрудникам работать над секретными проектами. В данном случае речь также идёт об устройствах, которые не были представлены широкой публике, сообщает The Elec.

На данный момент неясно, насколько новые меры помогут корпорации решить проблему сливов. Возможно, штраф за их нарушение в размере 85 тыс долларов должно выправить ситуацию.