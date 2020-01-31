Samsung запустил продажу удешевлённой версии Galaxy Note 10 в России

Известно, что смартфон работает на базе Exynos 9810 с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти. Galaxy Note10 Lite получил 6,7-дюймовый Infinity-O Super AMOLED дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Устройство оборудовали энергоемким аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

Что касается камеры, то смартфон оснастили трехмодульной основной камерой, каждый датчик которой рассчитан на 12 Мп, тогда как селфи-камера имеет 32 Мп. Известно, что россиянам устройство предлагается в нескольких цветах корпуса, а именно в черном, белом и красном. На российском рынке Galaxy Note10 Lite можно приобрести за 39,9 тыс рублей. Отметим, что данный смартфон является самым дешевым в линейке Galaxy Note. Кроме того, его стоимость в полтора раза меньше цены Galaxy Note10.