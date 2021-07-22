Samsung запустил распродажу смартфонов со скидками до 25 тысяч рублей

Сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке Galaxy S21 5G — его исходная стоимость 74 990 рублей, а сейчас его отдают за 64 990. Аппарат получил 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с разрешением 2400 x 1080, восьмиядерный процессор Exynos 2100, энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней.

Galaxy Note20 Ultra, в свою очередь, отдают со скидкой в 20 тысяч рублей. Смартфон оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном, процессором Exynos 990, аккумулятором на 4500 мАч и трехмодульной камерой на 108, 12 и 12 Мп.

Ознакомиться со всеми смартфонами производителя, на которые сейчас действуют скидки, можно перейдя по этой ссылке.