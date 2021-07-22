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Samsung запустил распродажу смартфонов со скидками до 25 тысяч рублей

До 5 августа
В фирменном онлайн-магазине южнокорейского гиганта Samsung стартовала очередная акция. Вплоть до 5 августа пользователи могут купить смартфоны производителя со скидками до 25 тысяч рублей.
Samsung запустил распродажу смартфонов со скидками до 25 тысяч рублей

Сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке Galaxy S21 5G — его исходная стоимость 74 990 рублей, а сейчас его отдают за 64 990. Аппарат получил 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с разрешением 2400 x 1080, восьмиядерный процессор Exynos 2100, энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней.

Galaxy Note20 Ultra, в свою очередь, отдают со скидкой в 20 тысяч рублей. Смартфон оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном, процессором Exynos 990, аккумулятором на 4500 мАч и трехмодульной камерой на 108, 12 и 12 Мп.

Ознакомиться со всеми смартфонами производителя, на которые сейчас действуют скидки, можно перейдя по этой ссылке.