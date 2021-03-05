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Сегодня в 09:44
Samsung запустил распродажу смартфонов в честь 8 марта
Скидки до 59 тысяч рублей
Южнокорейская компания Samsung запустила в своем онлайн-магазине распродажу смартфонов в честь 8 марта. Сэкономить можно вплоть до 59 тысяч рублей.
Так, за 74 990 рублей вместо прежних 94 990 можно ухватить Galaxy S20 Ultra на 128 ГБ памяти. На 20 тысяч дешевле можно также ухватить Galaxy S20+. Помимо прочего конечную стоимость этих моделей можно снизить еще на пять тысяч по программе трейд-ин.
На 59 тысяч рублей дешевле предлагается складной смартфон Galaxy Fold. В то же время, сэкономить 27 тысяч можно на покупке Galaxy Note10.
Распродажа закончится 8 марта. Ознакомиться со всеми смартфонами, которые продаются в ее рамках со скидками, можно по этой ссылке.