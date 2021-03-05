Samsung запустил распродажу смартфонов в честь 8 марта

Так, за 74 990 рублей вместо прежних 94 990 можно ухватить Galaxy S20 Ultra на 128 ГБ памяти. На 20 тысяч дешевле можно также ухватить Galaxy S20+. Помимо прочего конечную стоимость этих моделей можно снизить еще на пять тысяч по программе трейд-ин.

На 59 тысяч рублей дешевле предлагается складной смартфон Galaxy Fold. В то же время, сэкономить 27 тысяч можно на покупке Galaxy Note10.

Распродажа закончится 8 марта. Ознакомиться со всеми смартфонами, которые продаются в ее рамках со скидками, можно по этой ссылке.