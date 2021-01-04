Samsung запустила конкурс в России в честь презентации флагманского Galaxy S21

Судя по тому, что в официальном тизере презентации красуется куб с блоком камеры внутри, именно эта деталь должна стать главной в грядущем смартфоне. Что же касательно конкурса, то Samsung предлагает всем желающим оставить адрес своей электронной почты, чтобы получить шанс выиграть новенький Galaxy S21.

Напомним, что судя по последним данным, свежая линейка будет включать в себя сразу три смартфона: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Последняя модель получит поддержку фирменного стилуса S Pen, что позволит ей в будущем заменить целую линейку Samsung Galaxy Note. Начало Galaxy Unpacked 2021 состоится в 18:00 по московскому времени.