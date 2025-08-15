Samsung запустила One UI 8 Beta для всей линейки Galaxy S24, включая S24 Ultra

Опубликовано 15 августа 2025, 08:111 мин.
Samsung запустила One UI 8 Beta для всей линейки Galaxy S24, включая S24 UltraДождались
Samsung запустила бета-программу One UI 8 для всей линейки Galaxy S24, включая модели Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, в новых регионах. Накануне обновление вышло в Южной Корее и Великобритании.
Бета-версия One UI 8 распространяется с прошивкой S92xBXXU9ZYH3, весит около 3,3 ГБ и содержит августовский патч безопасности 2025 года.
Для участия в тестировании владельцам Galaxy S24 нужно установить приложение Samsung Members, авторизоваться под своим аккаунтом, выбрать баннер One UI 8 Beta Program и зарегистрировать устройство.
После этого обновление можно скачать и установить через меню «Настройки» → «Обновление ПО».
В ближайшее время One UI 8 Beta планируют выпустить и для Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6. А в следующем месяце бета станет доступна для серии Galaxy S23, а также прошлогодних складных моделей Z Flip 5 и Z Fold 5 в Индии, Южной Корее, Великобритании и США.