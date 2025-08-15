Samsung запустила One UI 8 Beta для всей линейки Galaxy S24, включая S24 Ultra

Бета-версия One UI 8 распространяется с прошивкой S92xBXXU9ZYH3, весит около 3,3 ГБ и содержит августовский патч безопасности 2025 года.

Для участия в тестировании владельцам Galaxy S24 нужно установить приложение Samsung Members, авторизоваться под своим аккаунтом, выбрать баннер One UI 8 Beta Program и зарегистрировать устройство.

После этого обновление можно скачать и установить через меню «Настройки» → «Обновление ПО».

В ближайшее время One UI 8 Beta планируют выпустить и для Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6. А в следующем месяце бета станет доступна для серии Galaxy S23, а также прошлогодних складных моделей Z Flip 5 и Z Fold 5 в Индии, Южной Корее, Великобритании и США.