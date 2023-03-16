Samsung запустила сайт для проверки, её ли дисплей используется в вашем смартфоне

В связи с этим корейский бренд активно продвигает свои решения среди покупателей. Так, например, Samsung запустила новый сайт, который позволяет владельцам смартфонов любой марки проверить, используется ли в их устройстве дисплей от Samsung.

Что интересно, сообщение на сайте носит манипулятивный характер — корейский IT-гигант предлагает пользователям сделать лучший выбор, если в их устройстве не используются OLED-дисплеи Samsung.

Сайт также не стесняется отметить, что «7 из 10 человек используют OLED-дисплеи Samsung».

К слову, не обошлось без казусов. Так, веб-приложение раскрыло факт существования ещё неанонсированного Vivo X Fold 2.