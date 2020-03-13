Samsung запустила в России бесплатную дезинфекцию смартфонов

Помимо России в списке стран, в которых представители компании запустили новый сервис числятся: Чили, Вьетнам, Перу, Польша, Аргентина, Украина, Япония, Испания, Пакистан, Финляндия, Хорватия, Дания, Корея, Малайзия, Норвегия, Новая Зеландия. Так, Galaxy Sanitizing абсолютно бесплатно обработает фирменные гаджеты ультрафиолетом. Известно, что сервис работает через официальные сервис-центры, а также фирменные магазины.

Сообщается, что для дезинфекции доступны как смартфоны Galaxy, так и наушники Galaxy Buds с часами Galaxy Watch. По словам компании, применение абразивных материалов или агрессивных химических веществ могут негативно сказаться на дисплее, а также причинить вред олеофобному покрытию.