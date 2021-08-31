Samsung запустит массовое производство флагманского смартфона Galaxy S22 уже в этом году

По данным корейского издания The Elec, случится это уже в ноябре 2021 года. При этом ранее, в сентябре, IT-гигант возьмётся за производство другого своего флагмана — Galaxy S21 FE.

На данный момент о линейке Galaxy S22 не так уж и много информации. Известно лишь, что дебют смартфонов состоится раньше ожидаемого. В 2022 году Samsung проведёт Unpacked не в феврале-марте, как обычно, а уже в январе.