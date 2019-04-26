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Samsung заставляет удалять статьи с разборкой гибкого Galaxy Fold

Выпуск смартфона отложен до устранения проблем

Специалисты известного ресурса iFixit, регулярно радующего общественность показательными «разборками» интересных устройств, пожаловались на «цензуру» со стороны компании Samsung.

Корейский производитель заставил iFixit удалить статью с разборкой новейшего складного смартфона Galaxy Fold. В своём блоге авторы iFixit отметили, что образец смартфона им предоставил партнёр, а Samsung отозвала этот образец через партнёра и потребовала удалить статью.

У iFixit нет непосредственных обязательств перед Samsung, но они решили выполнить требования, чтобы не подводить партнёра. Впрочем, iFixit полны решимости купить Galaxy Fold как только тот появится на полках магазинов и уже тогда вернуть статью, видимо с дополнениями.

Ранее iFixit указала на основные конструктивные недостатки Galaxy Fold. Среди главного — уязвимость незащищённого OLED-дисплея, который ломается даже от пыли.

Напомним, компания Samsung получила негативные отзывы от журналистов и сейчас изучает проблемы с дисплеем, который выходит из строя после пары дней использования. Выпуск смартфона пока отложен на неопределённый срок.

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