Samsung заставляет удалять статьи с разборкой гибкого Galaxy Fold

Специалисты известного ресурса iFixit, регулярно радующего общественность показательными «разборками» интересных устройств, пожаловались на «цензуру» со стороны компании Samsung.

Корейский производитель заставил iFixit удалить статью с разборкой новейшего складного смартфона Galaxy Fold. В своём блоге авторы iFixit отметили, что образец смартфона им предоставил партнёр, а Samsung отозвала этот образец через партнёра и потребовала удалить статью.

У iFixit нет непосредственных обязательств перед Samsung, но они решили выполнить требования, чтобы не подводить партнёра. Впрочем, iFixit полны решимости купить Galaxy Fold как только тот появится на полках магазинов и уже тогда вернуть статью, видимо с дополнениями.

Ранее iFixit указала на основные конструктивные недостатки Galaxy Fold. Среди главного — уязвимость незащищённого OLED-дисплея, который ломается даже от пыли.

Напомним, компания Samsung получила негативные отзывы от журналистов и сейчас изучает проблемы с дисплеем, который выходит из строя после пары дней использования. Выпуск смартфона пока отложен на неопределённый срок.