Samsung засудят за обман пользователей по поводу защиты смартфонов

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей подала в суд на Samsung Australia за вводящую в заблуждение рекламу смартфонов Galaxy.

По мнению регулятора, корейский производитель вводит пользователей в заблуждение относительно защиты от воздействия воды, реализованной в смартфонах. Реклама показывает пользователей на пляже и намекает на возможность использования смартфонов в воде любого типа. Также заявляется, что смартфоны выдерживают погружение а глубину до 1,5 метров на полчаса.

Проблема в том, что данные показатели правдивы для пресной воды. В рекламе же приводится пример использования с опасностью воздействия не пресной воды, а солёной воды, в океане и бассейнах. В то же время, на сайте Samsung мелким шрифтом указано, что смартфоны тестировались только с пресной водой. Также в условиях эксплуатации, указано, что аппараты не рекомендуется использовать на пляжах или бассейнах, а повреждения от воды и грязи с пылью не покрываются гарантией.

Комиссия имеет претензии более чем к 300 случаев рекламы, включая телевидение, социальные медиа, онлайн, на плакатах и в брошюрах.