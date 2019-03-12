Самые быстрые Android-смартфоны в мире по итогам февраля 2019 года

Если в Китае самым быстрым в феврале оказался Xiaomi Mi 9 с результатом в 371 849 баллов, то в международном рейтинге царит Samsung Galaxy S10+ с 332 850 баллами. Обе новинки работают на базе новейших флагманских процессоров — Snapdragon 855 и Exynos 9820 соответственно.

В прошлом месяце в международном рейтинге лидировал Huawei Mate 20, а в Китае — игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic на базе прошлогоднего Snapdragon 845, но в феврале он не набрал нужное количество тестов, чтобы попасть в рейтинг.

Места со второго по пятое занимают смартфоны Honor и Huawei на базе Kirin 980 — Honor V20, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 и Honor Magic 2. Зате идут прошлогодние флагманы с Snapdragon 845 — Xiaomi Mi Mix 2S, OnePlus 6, ASUS ROG Phone, Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 3.